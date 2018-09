Nikon gaat in beroep tegen uitspraak in patentzaak met ASML

Toch kreeg ASML niet in alles gelijk van de rechter. Het Veldhovense concern had aan de rechter gevraagd om zich onbevoegd te verklaren om überhaupt een uitspraak te doen in deze kwestie. Maar die vordering is afgewezen.

ASML vecht zijn patentgeschil met Nikon in meerdere rechtszaken uit. Eerder werd ook al een paar keer aan het langste eind getrokken door de Nederlanders. In een reactie aan het Eindhovens Dagblad stelde een woordvoerder van Nikon het oneens te zijn met de nieuwe uitspraak en dat het bedrijf om die reden in beroep gaat tegen het woensdag uitgesproken vonnis.