Weer nieuwe records voor aandelenbeurzen New York

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,2 procent op 31.097,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3824,68 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 13.105,20 punten.

De werkgelegenheid in de VS nam in december onverwacht af. Volgens het ministerie van Arbeid ging het om de eerste banenkrimp sinds de grote coronaklap van afgelopen voorjaar. De cijfers wijzen op een kink in het eerder ingezette herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt door het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in het land en de nieuwe lockdowns.

Meer steun

Biden zei dat de tegenvallende banencijfers wijzen op de noodzaak voor meer steun aan Amerikaanse huishoudens, bijvoorbeeld door hoge steuncheques. Volgende week donderdag wil Biden met zijn plannen voor een nieuw coronasteunpakket naar buiten komen.

Farmaceut Moderna leverde een eerdere koerswinst in en verloor 2 procent. De Britse toezichthouder heeft diens coronavaccin goedgekeurd. Na de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca mag nu ook dat van Moderna worden toegediend in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie keurde het vaccin van Moderna eerder deze week al goed.

Tesla

Tesla zette zijn opmerkelijke opmars door met een plus van bijna 8 procent. De beurswaarde van de maker van elektrische auto's is nu gestegen tot meer dan 800 miljard dollar. De marktwaarde van Tesla nadert nu die van de grote techbedrijven Apple, Microsoft, Amazon en Google-moederconcern Alphabet.

De euro was 1,2223 dollar waard tegen 1,2256 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 52,61 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 56,20 dollar per vat.