Zorgen rond recordreeks Wall Street

„We zitten nog maar in de vijfde inning van de wedstrijd”, hanteert Byron Wien, de 86-jarige beleggingsveteraan van vermogensbeheerder Blackstone de honkbalvergelijking.

De S&P 500-index, die deze week net onder het record van 2872,87 punten bleef en woensdag stokte bij 2861,82 punten, zou de laatste vier innings rond eind dit jaar naar 3000 punten kunnen stijgen, denkt Wien. Die groei wordt gedreven door bedrijfswinsten en steun van het kabinet Trump.

De koers/winstverhouding van de vijfhonderd aan de S&P genoteerde ondernemingen is momenteel 16,1. Maar over 25 jaar bezien was die ratio hoger voor de grote Amerikaanse fondsen, 16,5 in totaal. Kortom, er zit meer in het vat, suggereert beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan. „Natuurlijk lijkt het of de belastingverlichting door president Trump de markt kunstmatig hoger heeft gezet. Ik denk van niet: ook over vijf en tien jaar terug bezien, presteerden de S&P500-bedrijven goed. Deze bull run omhoog na 20% verlies in de Verenigde Staten gaat gepaard met stevige economische groei”, zegt hij.

„We zien al 109 maanden op rij met groei. Binnen een jaar kan dit de grootste economische expansie ooit zijn. Ik ben positief over verdere groei.”

Sterkte blijft

De basis daarvoor zou al gelegd zijn. Het afgelopen kwartaal kende een groei van 4,1% van het Amerikaanse bruto binnenlands product. Cijfers van alle bedrijfsorders, inkoopmanagersindices en vertrouwensbarometers tonen volgens JPMorgan dat komende maand minstens net zo goed kan worden als het sterke tweede kwartaal.

Juvyns: „Ook de Amerikaanse consumentenuitgaven, de motor, blijven sterk. De S&P 500-bedrijven zijn voor beleggers nog niet te duur geworden.”

Van overdreven euforie is evenmin sprake, sterker: de bedrijfswaarderingen zijn sinds januari gedaald, zo blijkt uit de koerswinstverhouding van 18,5 keer in januari die sindsdien afkoelde tot 16,1. Dat is rond het 25-jarig gemiddelde.

Achter bij gemiddelde

Enig perspectief is nodig bij de viering van de bull-run, stelt Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. Dit is niet langste ooit. De daling van 1990, de ‘berenmarkt' die vaak genoemd wordt als start voor de enorme opmars, was 19,9% groot. ,,Net niet de 20% die nodig is om een berenmarkt neer te zetten”, stelt hij. Er is nog een dikke honderd dagen te gaan, aldus Van Zeijl.

De onderliggende winststijging, met dit jaar 25%, voor bedrijven wijst wel weer in de goede richting. ,,Dat verklaart de snelle koersstijging.” In negen jaar verdienden beleggers gemiddeld 16,5%. Over de hele historie bekeken leverde de bull run 22% per jaar gemiddeld op.

,,De aandelenbeurzen zijn eigenlijk altijd goed geweest”, biedt beleggingsexpert Patrick Beijersbergen, actief voor de Vereniging van Effectenbezitters, als alternatieve blik. ,,Als je alle bull runs naast elkaar legt, is het eigenlijk één grote bull run, met af een toe een correctie. Als geduldige belegger werd je ervoor beloond met 7-8% per jaar. Dit gaat door."

’Vraagt om correctie’

Routinier André Brouwers van het Beleggingsinstituut voert critici aan. Niets lijkt financiële markten nog te deren: oorlogen, handelsconflicten, en de enorme schuldenberg.

Records lijken op zegetocht 2007, vlak voor de crisis. Ⓒ FOTO AFP

,,Er is zoveel goedkoop geld beschikbaar. Eigenlijk al sinds Fed-voorzitter Greenspan in 1987 met steun begon wordt de markt maar gesteund. Dat nu een batterijautomaker als Tesla tegen $72 miljard verkocht denkt te kunnen worden, mijn mond viel open”, aldus de belegger.

„Ditzelfde hebben we met Nina Brink gezien, en tig andere lege bedrijven waar geen degelijk verdienmodel onder die enorme marktwaarderingen zat. Het wanhopige zoeken naar telkens meer rendement leidt tot excessen. Kijk naar onze huidige huizenmarkt die oververhit raakt. Dit zijn klassieke patronen van overspannen markten. Dat je al tien jaar geen correctie hebt gezien, is nog nooit vertoond. Dat is niet natuurlijk, het vraagt om correctie.”