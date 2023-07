’Vakantieleed bij easyJet met schrappen van 1700 vluchten via Londen Gatwick’

Dat melden verschillende Britse media, waaronder The Sun en Daily Mail. Zij schrijven dat daardoor 180.000 passagiers getroffen worden, al is voor het grootste deel van hen inmiddels een alternatieve vlucht geregeld.

"Ongekende vertragingen"

EasyJet laat de media weten dat dit zou gaan om 95 procent van de gedupeerde passagiers. 9000 van hen hebben nog geen vervangende vlucht. De oorzaak zou liggen bij de „ongekende” vertragingen bij de luchtverkeersleiding. Ook stakingen door luchtverkeersleiders liggen op de loer.

Een woordvoerder van easyJet laat aan The Sun weten dat het om „preventieve aanpassingen” gaat. „Klanten wiens vluchten zijn getroffen zijn geïnformeerd en 95% is al omgeboekt naar een alternatieve vlucht. Daarnaast hebben alle klanten de mogelijkheid gekregen om om te boeken of hun geld terug te krijgen. We bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat hierdoor is ontstaan."