'Vlakke opening voor Damrak'

Uit de vergaderingsnotulen bleek dat de beleidsmakers van de Fed er in principe klaar voor zijn om de rente snel weer te verhogen, mits het economische beeld niet drastisch verandert. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de Fed de rente dit jaar nog twee keer gaat verhogen. Waarschijnlijk volgt er in september al een rentestap. Vrijdag geeft Fed-voorzitter Jerome Powell nog een speech op het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole.

BAM heeft de winst de afgelopen zes maanden flink verhoogd. Ook de omzet nam toe. Extra kosten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden wist het bouwconcern grotendeels te compenseren door betere resultaten in het buitenland. BAM houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2018, maar geeft wel aan dat er uitdagingen zijn.

Rechtszaak

Chipmachinemaker ASML heeft wederom een rechtszaak gewonnen in een patentgeschil met concurrent Nikon. De rechtbank in Den Haag vindt dat Nikon niet heeft kunnen aantonen dat een zogeheten immersie-lithografiemachine van ASML inbreuk maakt op een patent van het Japanse merk.

De Europese beurzen sloten woensdag licht hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 559,20 punten en de MidKap dikte 0,6 procent aan tot 791,96 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. De Duitse DAX sloot nipt in de plus. In New York eindigden de beurzen gemengd. De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 25.733,60 punten. De bredere S&P 500 daalde een fractie en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij.

Record

Wall Street zette wel een nieuw record neer. De Amerikaanse beurzen zitten in de langste zogeheten bullmarkt ooit. Per saldo zitten de beurskoersen nu 3453 dagen - dus sinds maart 2009 - in een stijgende lijn. In deze periode hebben zich geen tussentijdse koersdalingen van 20 procent of meer voorgedaan.

De euro noteerde op 1,1554 dollar, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 67,92 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 74,62 dollar per vat.