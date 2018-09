Verlies voor investeerder Kardan

Kardan zette een verlies in de boeken van 15,4 miljoen euro, tegen 2,1 miljoen euro een jaar eerder. De kwartaalomzet was 5,5 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar bedroeg het negatieve resultaat 11,1 miljoen euro, minder dan de 19,9 miljoen euro vorig jaar. De omzet bedroeg over zes maanden bekeken 68,6 miljoen euro.

Het onderdeel vastgoed had onder meer last van een negatieve herwaardering van vastgoedbeleggingen en hoge rentekosten op een lening. Dat zorgde bij de tak voor een verlies van 7,1 miljoen euro. Het Waterinfra-onderdeel van Kardan realiseerde een kleine plus van 0,9 miljoen euro.

De verkoop van dochtermaatschappij Tahal laat nog altijd op zich wachten, zo merkt topman Ariel Hasson op. Daardoor kunnen ook schuldeisers nog niet worden terugbetaald. De onderhandelingen met de schuldeisers lopen nog daarbij zijn de afgelopen tijd volgens de bestuurder flinke stappen gezet.