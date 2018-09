Vakbonden Air France hebben eisen voor Smith

Komende maandag proberen tien bonden een gezamenlijk standpunt te bepalen. Het salaris van de Canadees Smith, dat maximaal 4,25 miljoen euro bedraagt en vier keer zo hoog is als dat van voorganger Jean-Marc Janaillac, leidde al tot kritiek van de bonden. Het maakt het voor hem ook moeilijker om de looneisen van het personeel, dat in het voorjaar al herhaaldelijk staakte, naast zich neer te leggen.

Sowieso zijn de bonden niet blij dat er geen Fransman is gevonden als topman van de luchtvaartcombinatie. Smith treedt komende maand formeel aan. Air France-KLM zit al sinds mei zonder topman nadat Janaillac was gestruikeld over de looneisen van het Air France-personeel.