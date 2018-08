Belgische bioscoopketen gebukt onder WK voetbal en hitte

De bezoekersaantallen bij de bioscopen Kinepolis kwamen in juni en juli flink lager uit in andere landen waar het bedrijf actief is mede vanwege het WK voetbal in Moskou en het warme weer, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Kinepolis heeft in Nederland 17 vestigingen met onder meer bioscoopzalen in Breda en Almere. In de Jaarbeurs van Utrecht kunnen bioscoopbezoekers ook terecht.

Verder zit het Belgische bedrijf onder meer groot in de eigen thuismarkt en in Frankrijk.