Beurs: AEX zakt onder 560 punten

De AEX-index sloot 0,1% in het rood bij 558,91 punten. De Midkap-index bleef vlak bij 792,19 punten.

De bedrijvigheid in de eurozone bleek deze maand licht gestegen. De beurs in Parijs ging net als die van Frankfurt en Londen de dag uit met een fractie verlies.

De Duitse economie groeit zwakjes, meldde onderzoeker Markit. Voorzitter Jens Weidmann van de Bundesbank waarschuwde voor de impact van handelsconflicten die zou ’verscherpen’. De Britse overheid waarschuwde bedrijven voor de brexit.

„Alle ogen zijn gericht op voorzitter Jerome Powell tijdens het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole. Mogelijke hints naar de mogelijkheid van twee rentestappen dit én volgend jaar worden zeer relevant”, zegt Chris Jongbloed van Saxo Bank. ,,Als die rentesprongen wel doorgaan, tonen die de durf het grote zelfvertrouwen van het Fed-bestuur. Dat keert zich tegen Trump, die faliekant tegen renteverhogingen blijft.”

Federal Reserve-bestuurder Esther George meldde bij Bloomberg TV dit jaar nog twee rentestappen te willen.

De ECB-notulen tonen volgens Rabobank dat de centrale bank koers houdt, ondanks de gevolgen van de handelsconflicten. De euro noteerde in reactie 0,1% lager tegen de dollar bij $1,1575. ,,Dat is, vanaf $1,13, puur een reactie op uitspraken van Trump”, aldus Jongbloed.

Olie beperkte het verlies ’s middag tot 0,3% naar $74,50 per vat Brent. Bitcoin ging terug naar $6427 per stuk, beurstoezichthouder SEC wees wederom een vergunning voor een tracker op de cryptomunt af.

Handelsconflict weegt

Beleggers keken gespannen naar de handelsgesprekken tussen Amerika en China. Donderdag werd de eerder aangekondigde importheffing van 25% op onderliggend $16 miljard aan waarde in Chinese goederen van kracht.

Op Wall Street begon de Nasdaq weer het beste, met 0,3% winst. De S&P 500 hield verlies, ook de Dow verloor. ,,Onze AEX gaat langzaam positief uit de pas lopen. We zijn al twee dagen met een opmars bezig, terwijl Wall Street blijft liggen”, vergelijkt Chris Jongbloed.

De S&P 500 blijft zo van zijn record weg. Maar een bull run is er nog steeds, stelt vermogensbeheerder Ken Fisher. „Wie zegt dat dit de langste run in de historie is, ziet dat fout. De VS-markten stijgen, gedreven door farma- en tech-aandelen, de wereldwijde markt moet het nu nog laten zien. Ik ben daar optimistisch over. Ook de Nederlandse markt staat nog beneden zijn januari-piek. Net als de Duitse markt.”

Angst regeert ten onrechte over Turkije, Venezuela en uitspraken van Trump, stelt Fisher. „Als er een kernbom op Venezuela valt, zouden de financiële markten er niets om geven. De impact van Turkije is ook gering. De meeste van zijn leningen staan uit in Spanje. Als heel Turkije omvalt, zou dat de helft van de bbp-jaargroei van Spanje kosten”, zegt hij.

„Dat is erg, maar niet onoverkomelijk. Ook zorgen over de schuld van Italië zijn overdreven. Maar angst zorgt altijd voor een bull-markt. Dus die zet door.”

Olies winnen

In de AEX zette Vopak de sterk opgaande lijn van deze week voort en dikte uiteindelijk met 1,7% aan. Oliereus Shell bracht met zijn gewicht bij het slot nog maar 0,1% koerswinst in voor de AEX. Ook index-zwaargewicht Unilever gaf een flintertje steun.

ASML won 0,3%. De chipmachinemaker heeft opnieuw een patentstrijd gewonnen van Nikon. Galapagos voegde 0,8% toe aan het vorige slot.

Aan de andere kant werd Aegon 1,5% minder waard, nadat analisten van Jefferies kritischer werden over de vooruitzichten. Zijn koersdoel ging van €6,10 naar €5,70. Ook ING (-0,3%), en NN (-0,8%) trokken het resultaat omlaag. Staalmaker ArcelorMittal zakt met 1,5%.

Signify keek uiteindelijk tegen een verlies van 2,3% aan.

Chemiebedrijf DSM bleef vlak. Bloomberg meldde dat het zijn acrylonitrielactivieiten wil afstoten.

Midkapper BAM kreeg tot het slot van de handel applaus van beleggers in reactie op de halfjaarresultaten. Het aandeel sprong 6% vooruit. ING noemt de prestaties veel sterker dan verwacht.

Flow Traders boekte een plus van 1,6%.

Air France KLM werd 0,2% goedkoper. De Franse vakbonden hebben een lijst met eisen op het bord van de nieuwe topman gelegd.

Op de lokale markt schoot Adyen er nog eens 7,2% naar een tussentijdse piek van €609 na de voorgaande dag al goed te hebben gepresteerd met dank aan sterke resultaten. Volker Wessels ging mee met BAM en noteerde 2,6% winst.

Investeringsmaatschappij Kardan zakte 10% op kwartaalresultaten met oplopend verlies.

