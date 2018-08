Overslaan keuring kost tienduizenden euro’s

De verkopers van de minstens 200 jaar oude woning in het Brabantse Babyloniënbroek hoeven de verbouwingskosten en vervolgschade, geraamd op ruim €76.000, niet te vergoeden, heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bepaald.

De woonboerderij in het Land van Heusden en Altena werd in juli 2012 voor €541.000 verkocht, met een ouderdomsclausule. Op de gevel staat immers dat de boerderij uit 1825 stamt, maar volgens de makelaar is het gebouw misschien nog veel ouder. Kort na de verkoop komt een aannemer, ingehuurd om wat kozijnen te vervangen, erachter dat de voorgevel het bij een zware windvlaag of andere plotseling trilling kan begeven, met het instorten van zijgevels en het dak als mogelijke gevolgen.

De kopers van het huis konden bij de meerdere bezichtigingen die ze hebben gehad met eigen ogen zien dat de voorgevel in al die jaren dat de boerderij er stond scheef was gezakt, en ook dat er een bolling in de gevel was ontstaan. Dat er op termijn iets aan die gevel moest gebeuren, kan bovendien bij de koop van zo’n oud pand geen verrassing zijn, merkt het Bossche hof op. En als de kopers werkelijk hadden willen weten in welke staat de gevel verkeerde, hadden ze toch een bouwkundige keuring kunnen uitvoeren.

In de jaren na 2012 is de gekte op de huizenmarkt alleen maar toegenomen. Makelaars in Amsterdam, waar ook veel oude woningen staan, hebben al vaker opgemerkt dat kopers een bouwkundige keuring achterwege laten, om concurrenten voor een woning te snel af te zijn. Dat kan ze dus tienduizenden euro’s kosten, blijkt uit deze uitspraak.