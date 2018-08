‘Handelsvete met China gaat economie VS afzwakken’

De economie in de VS werd in het voorgaande kwartaal met een toename van 4,2% sterk geholpen door het effect van de omvangrijke belastingverlagingen die Trump eind vorig jaar had doorgevoerd.

In het derde kwartaal zal de groei in de VS naar verwachting van de economen met een plus van 2,7% een stuk lager uitkomen mede vanwege de opgelaaide handelsstrijd met China.

Ook voor het komende jaar houden de economen er rekening mee dat de vaart bij de Amerikaanse economie er geleidelijk wat uit zal gaan.