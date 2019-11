Massa-ontslag bij Audi: 9500 banen weg

Audi-moeder Volkswagen wil met het ontslag miljarden vrijspelen. Ⓒ EPA

INGOLSTADT - Autobouwer Audi schrapt komende jaren zo’n 9500 banen in Duitsland in een poging de kosten terug te brengen en de winst op te krikken. Gedwongen ontslagen worden uitgesloten. De ingreep moet volledig via natuurlijk verloop plaatsvinden.