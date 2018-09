Italië: langer nodig voor oordeel Ilva-deal

ArcelorMittal is al enige tijd bezig om het Italiaanse Ilva over te nemen. In mei kreeg het staalbedrijf dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is het groene licht van de Europese Commissie. Daarvoor moet ArcelorMittal verschillende fabrieken en onderdelen afstoten.

De Italiaanse regering is echter niet tevreden met toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid en wil het aanbestedingsproces uit 2017 herzien. Worden daar onrechtmatigheden aangetroffen, dan gaat de deal in zijn geheel niet door. ArcelorMittal zei eerder dat het aanvullende voorstellen heeft gedaan en dat het de deal snel hoopt te kunnen afronden.