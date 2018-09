RAI: snel meer laadpalen nodig

In Nederland waren eind juni 32.875 publieke laadpalen te vinden. Dat zijn laadpunten voor elektrische auto's en hybrides met een stekker die allemaal met dezelfde soort laadpas en 24 uur per dag te gebruiken zijn. In totaal zijn er 122.000 laadpalen in Nederland. Nummer twee Duitsland moet het doen met 'slechts' iets meer dan 25.000 openbare laadpalen. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben er respectievelijk 16.000 en 14.000.

Jaarlijks worden nu nog 400.000 tot 450.000 auto's verkocht in Nederland. Vanaf 2030 mogen dat volgens het huidige regeerakkoord alleen nog maar volledig elektrische auto's zijn. ,,Die moeten allemaal aan de stekker", zegt een woordvoerder van RAI Vereniging.