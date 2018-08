Victoria’s Secret uitgekleed op rood Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. De landen sloegen elkaar weer met de nodige miljarden aan importheffingen om de oren. Ondertussen zoeken vertegenwoordigers van beide landen nog altijd gezamenlijk naar een oplossing. Het moederbedrijf van lingerieketen Victoria's Secret, L Brands, ging onderuit op Wall Street.