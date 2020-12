Fors minder faillissementen in coronajaar door miljardensteun

Het opvallend lage aantal faillissementen in dit crisisjaar komt mede door de steunmaatregelen van de overheid. Die heeft al bijna 40 miljard euro uitgetrokken om bedrijven, organisaties en zzp’ers door de coronacrisis te trekken. Dat ook niet-gezonde bedrijven door de steun overeind blijven, neemt de overheid op de koop toe. Kenners noemden dat eerder een „kleine prijs” die moet worden betaald.

De overheidssteun om de economische schade te beperken bestaat uit een groot aantal regelingen. Zo kunnen werkgevers een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om personeel door te betalen tijdens de coronacrisis. Ook is er voor bedrijven en zzp’ers de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Voor de verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven is er een eenmalige subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) in het vierde kwartaal van 2020. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten van de (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden door de lockdown. Voor horecaondernemingen, die al sinds half oktober verplicht gesloten zijn, is er een soortgelijke tegemoetkoming. Zij ontvangen eenmalig een bedrag onder de noemer Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) in het vierde kwartaal van 2020.

Tot slot is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandigen die deze inkomensondersteuning nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd tot 1 april 2021.

Eerder deze week maakte het CBS bekend dat tot en met week 51 in totaal 3700 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet waren gegaan. Dat cijfer klopte niet, laat het CBS nu weten. Het aantal faillissementen tot en met week 51 lag op 3147.