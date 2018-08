Zelfstandigen spekkoper van economische voorspoed

DNB noemt als voorbeeld de horeca tussen 2015 en 2017. Werknemers in die sector kregen er in die jaren nauwelijks iets bij, maar zelfstandigen zagen hun beloning jaarlijks met 2,5% toenemen. In tijden van economische crisis is het wel andersom: in de jaren dat het met de bouw slecht ging, rond 2012, verloren zelfstandigen 8,8% van hun inkomen. Werknemers kregen er nog zo’n 3% bij.

Afgelopen maand bleek ook al uit onderzoek van ING-economen dat zelfstandigen eerder en meer profiteren van economische oplevingen. De zelfstandige is momenteel met een inhaalslag bezig, concludeerde de bank toen.

De onderzoekers van DNB wijzen erop dat bij discussies over loonontwikkeling zelfstandigen niet meer over het hoofd kunnen worden gezien. Eén op de vijf banen in het bedrijfsleven wordt al door een zelfstandige gevuld. Als we hun beloningen meenemen, komt de gemiddelde inkomensontwikkeling in ons land hoger uit.