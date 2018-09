Europese beurzen blijven dicht bij huis

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent hoger op 560,02 punten. De MidKap won een fractie tot 792,18 punten. De beursgraadmeter in Parijs steeg 0,1 procent. Frankfurt en Londen leverden tot 0,1 procent in.

De al eerder aangekondigde extra Amerikaanse importheffingen op 16 miljard aan Chinese goederen zijn donderdag in werking getreden. Net zoals bij eerdere importheffingen reageerde China onmiddellijk met maatregelen van dezelfde omvang. De twee economische grootmachten bestoken elkaar al lange tijd over met handelsdreigementen.

BAM

In de MidKap was BAM (plus 4,8 procent) de grootste winnaar. Het bouwconcern boekte flink meer winst in het eerste halfjaar en compenseerde de extra kosten voor een zeesluis in IJmuiden met betere resultaten in het buitenland.

Air France-KLM won 0,2 procent, na een kleine min in de ochtendhandel. De Franse vakbonden zijn een eisenlijst aan het opstellen voor Ben Smith, de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie. De bonden verlangen onder meer een loonsverhoging voor het personeel van Air France en baangarantie. Ook willen ze dat groei voor Air France prioriteit krijgt boven groei voor het winstgevendere KLM.

Vopak

Vopak was sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify stond onderaan met een verlies van 2,9 procent. Op de lokale markt kelderde Kardan zo'n 9 procent. De Israëlische investeerder leed in het tweede kwartaal meer verlies.

In Dublin steeg Ryanair steeg dik 7 procent. De prijsvechter heeft een akkoord bereikt met de Ierse vakbond Fórsa over de arbeidsomstandigheden voor piloten. De vliegers moeten het akkoord nog wel goedkeuren. De cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport dreigen daarentegen met acties.

De euro was 1,1570 dollar waard, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 67,48 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 74,39 dollar per vat.