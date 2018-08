Stage Entertainment verkocht aan Advance

„Vandaag markeert een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het bedrijf dat ik in 1998 heb opgericht”, zegt Van den Ende. „Ik geloof heel sterk in de toekomst van musicals en verwacht dat Advance ervoor zal zorgen dat Stage Entertainment nog vele jaren voorop blijft lopen in deze industrie”, aldus de theaterkoning.

Beursgang van de baan

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Met de verkoop is een beursgang van het musicalbedrijf trouwens van de baan. Begin dit jaar werd bekend dat de aandeelhouders van Stage Entertainment de mogelijkheden van een beursintroductie onderzochten. Analisten becijferden de waarde van de onderneming toen op circa €1 miljard.

Koper Advance Publications is een Amerikaans mediaconcern met ruim 12.000 werknemers. Het is bekend van tijdschriften als Vogue, Vanity Fair, The New Yorker en Wired. Advance Publications bezit ook kranten en zakenbladen. Tevens heeft de onderneming belangen in kabelaar Charter Communications, televisiebedrijf Discovery en de website Reddit.

Stage Entertainment ontvangt jaarlijks ruim zeven miljoen bezoekers in twintig theaters in Europa en de Verenigde Staten. De onderneming telt meer dan 3000 werknemers. Stage is sinds 2015 deels in handen van investeerder CVC.

