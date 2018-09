ABN: Bodem euro bereikt

Die hadden lang uitstaande belangen in de eurodollar, maar hebben die gekeerd naar een netto shortpositie. Daarmee rekenen ze op een daling van de dollar tegen gunste van de euro.

De situatie in de eurozone gaat verbeteren, aldus ABN Amro in een rapport over valuta.

Het sentiment voor investeringen in het eurozonegebied sterkt volgens de economen van de bank aan. Tegelijkertijd belandt de groei van de VS de komende maanden op een piek.

De omslag ten gunste van de euro tegen de dollar zal wel enige tijd nodig hebben, zo bindt de bank de verwachtingen in. Die omslag zou volgend jaar zijn beslag krijgen.