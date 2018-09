Bond blij met uitspraak over flexibilisering

Aanleiding voor de rechtszaak was het verzoek van een bedrijf aan het UWV om een ontslagvergunning te verlenen voor het ontslaan van een medewerker in vaste dienst. Tegelijk wilde diezelfde werkgever uitzendkrachten in dezelfde functie behouden om beter op pieken en dalen op zijn callcenter te kunnen inspelen.

CNV spande de rechtszaak zelf aan. De bond vindt dat de uitspraak belangrijk is met het oog op soortgelijke situaties bij andere bedrijven. ,,Hiermee kan in de toekomst worden voorkomen dat werkgevers de flexibele schil laten groeien door uitzendkrachten in te zetten voor regulier werk.''