Moody's trekt rating PostNL in na aflossing

Londen - Kredietbeoordelaar Moody's trekt zijn rating op de langere termijn op PostNL in nu het postbedrijf een lening ter waarde van 177 miljoen pond (196 miljoen euro) in zijn volledigheid heeft afgelost. Volgens Moody's heeft PostNL nu geen uitstaande schuld meer waar de kredietbeoordelaar een oordeel over heeft.