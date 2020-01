’Minder huizen gebouwd door stikstofcrisis ’

De bouw ligt voor een deel nog steeds stil na aanleiding van een uitspraak van de raad van state ten aanzien van de compensatie van stikstofuitstoot. Daarboven op kwamen zeer strenge regels ten aanzien van Pfas, een groep chemische stoffen. Daardoor kon er geen grond meer verplaatst worden. Vooral bij het grond-en-waterwerk vallen harde klappen, daar gaat de bank uit van een krimp van 3,5%.

"Veel bouwprojecten alsnog in gang gezet"

„Het is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden, dit is afhankelijk van kabinetsmaatregelen”, zegt bouweconoom Madeline Buijs van ABN Amro. „Doordat er nog steeds vraag is, zullen veel bouwprojecten alsnog in gang worden gezet zodra dat mogelijk is.”

De bouwsector kwam in verzet, onder meer in oktober met een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. „Door het gebrek aan politieke besluitvorming wordt de sector beperkt. Dit is wrang, want deze is slechts verantwoordelijk voor 0.6% van de uitstoot”, aldus de bank. Ook de tijdelijke verruiming van de PFAS-norm zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk. De maatregelen hebben namelijk relatief weinig effect in de Randstad, terwijl daar het merendeel van de bouwprojecten plaatsvindt.