Steun Franse vakbond voor nieuwe baas AF-KLM

SPAF zegt in een verklaring niets te snappen van die vijandigheid van de andere vakbonden en noemt hun opstelling ,,knullig". De bonden vielen onder meer over het gegeven dat er geen Fransman meer aan het hoofd staat van Air France-KLM. Smith krijgt van de SPAF het predicaat ,,pragmatisch". Evengoed waarschuwt de SPAF het te voeren sociale beleid van Smith goed in de gaten te zullen houden.

Eerder werd bekend dat de vakbonden bij Air France werken aan een eisenlijst voor Smith. Speerpunt daarop is meer loon voor al het personeel van Air France. Ook willen ze dat groei voor Air France prioriteit krijgt boven groei voor KLM.