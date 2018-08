Column: Dividend verspeeld

Premier Mark Rutte Ⓒ ANP

„Ik heb een fout gemaakt”. Het is 12 november 2012, even na half negen ’s avonds als premier Rutte z’n excuses maakt aan het Nederlandse volk voor een ophef veroorzakend onderdeel van het regeerakkoord. Het gaat om de inkomensafhankelijke zorgpremie die tot grote ophef heeft geleid bij de achterban van zijn eigen VVD. Een week na bekendmaking van het voorstel verdwijnt deze alweer van tafel. Rutte is ten halve gekeerd.