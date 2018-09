Trump: mij afzetten zorgt voor koersval beurs

Trump ligt onder vuur vanwege het mogelijk overtreden van de campagneregels. Zijn voormalig advocaat Michael Cohen verklaarde onder ede dat hij in opdracht van Trump betalingen heeft gedaan om de verkiezingen te beïnvloeden. Zo werd onder meer zwijggeld overgemaakt naar pornoactrice Stormy Daniels en ex-playmate Karen McDougal.

Ook wordt nog altijd onderzocht of Rusland of Russen zich actief met de verkiezingscampagne van Trump hebben bemoeid. De president zei al vaker dat er sprake is van een heksenjacht. Cohen heeft volgens Trump dingen verzonnen om een deal met de aanklagers te regelen.