Onterecht coronasteun geweigerd voor groep starters

De ondernemers kregen geen subsidie in het vierde kwartaal van 2020 omdat zijn geen omzet hadden gemaakt in het eerste kwartaal van dat jaar. Dat was wel een voorwaarde. Maar voor de groep gedupeerde ondernemers had de overheid een andere referentieperiode moeten hanteren, vindt het CBb. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 was deze mogelijkheid er wel.

Volgens de overheid is het een bewuste keuze geweest om pas vanaf het eerste kwartaal van 2021 te voorzien in een oplossing: eerder was er geen ruimte voor maatwerk in verband met gebrek aan capaciteit in de uitvoering.

In een procedure die een startende ondernemer aanspande tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag oordeelt het CBb dat door het uitblijven van de subsidie ’het voortbestaan van een onderneming in gevaar had kunnen komen’. Volgens het CBb staat dit niet in verhouding tot het uitvoeringsbelang van de minister.

De procedure was aangespannen door een ondernemer die zich in december 2019 inschreef in het handelsregister. Haar onderneming, een nieuw hotel, zou de deuren pas openen in maart 2020. Door de coronamaatregelen kon de opening echter niet doorgaan. Zij wil dat de overheid daarom het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode hanteert, waardoor ze toch recht heeft op TVL-subsidie.

Binnen vier weken moet er een nieuwe beslissing volgen op de aanvraag van de groep ondernemers. Volgens het CBb ’ligt het voor de hand’ om daarin het derde kwartaal van 2020 als uitgangspunt te gebruiken.