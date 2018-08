Oliereuzen geven gas in jacht op zwarte goud

Cnooc ($73 miljard beurswaarde) meldde donderdag, in lijn met eerdere halfjaarresultaten van Shell, BP, ExxonMobil en Total, dankzij 57% winsttoename over de eerste helft van dit jaar, extra te investeren in winning.

Een eerder signaal kwam vorige maand van de Chinese oliereus Sinopec ($115 miljard marktwaarde), die zijn winst dit halfjaar met 50% denkt te laten stijgen. Het kondigde miljoenenuitgaven voor winning aan, uit bestaande en nieuwe oliereservoirs. Shell (€236 miljard marktwaarde) meldde vorige maand over te gaan op nieuwe diepzee-boringen in de Golf van Mexico en bij Brazilië.

Investeringen

ABN Amro waarschuwde al langer voor het gebrek aan investeringen. Die beslaan behalve onderhoud van systemen bijvoorbeeld ook het inhuren van chauffeurs. Door een tekort daaraan lukt het in de VS bijvoorbeeld niet goed meer om olie snel uit de Permian-voorraad naar de kust te transporteren.

„De grote olieproducenten waren tot nu toe bezig met het herstellen van hun balans en het uitkeren van dividend”, verklaart energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro. „De uitgaven van Chinese bedrijven passen in het plaatje dat investeringen iets aantrekken. De hogere olieprijs helpt daarbij.” Begin dit jaar stond de olieprijs $10 lager.

Onderzoeker IHS Markit merkt dat bedrijven gas geven na de crisis die de oliewereld van 2014 tot 2016 in zijn greep hield. „Daarvan herstellen ze financieel. Tegelijkertijd dalen hun kosten drastisch, soms met 60%”, merkt analist Oscar Abbink. „Dankzij de stijgende dollar krijgen ze nu meer waarde voor hun investering. Dat verandert alles.”