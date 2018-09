VS en China heffen nieuwe tarieven

China sloeg direct terug met een tarief van 25% op $16 miljard aan Amerikaanse import, en zei de Amerikaanse tarieven aan te vechten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Beide maatregelen waren eerder al aangekondigd.

Wel nieuw was de lijst van producten waar Peking sinds donderdag een tarief op heft. „Er staan nu ook auto’s op. Dit zien we als een agressievere vergeldingsstap van China, omdat de VS de export van Amerikaanse auto’s juist wil bevorderen”, meldde ING-econoom Iris Pang. Behalve auto’s staan ook medische instrumenten op de nieuwe Chinese lijst.

Onderhandelingstafel

Sinds woensdag zitten de twee landen weer aan de onderhandelingstafel. De verwachtingen hiervan zijn, na drie eerdere mislukte rondes, echter niet hooggespannen. Zakenkrant Financial Times meldt op basis van bronnen rond de gesprekken dat er gesproken wordt over een lijst van 140 Amerikaanse eisen. Daar staat onder meer op dat creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard toegang moeten krijgen tot de Chinese markt. Ook wil de Amerikaanse bank JP Morgan toestemming voor een meerderheidsbelang in een Chinese joint-venture.

Als de onderhandelingen weer tot niets leiden, heeft de VS al gedreigd met tarieven van 25% op $200 miljard aan Chinese import. China zou in dat geval op een andere manier terugslaan, aangezien er minder Amerikaanse goederen het land in komen dan vice versa.

Pang verwacht dat Peking met ’kwalitatieve’ tegenmaatregelen komt, bijvoorbeeld aanvullende administratieve eisen voor Amerikaanse bedrijven.

De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China over de handelsoorlog hebben na twee dagen niet geleid tot een doorbraak. Het Witte Huis meldde donderdag dat de gesprekken in Washington zijn afgerond.