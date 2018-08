Google schrapt Iraanse YouTube-kanalen

Naast de YouTube-kanalen zette Google ook zes blogs op zijn site Blogger en dertien accounts van Google+ op zwart. De propagandacampagne zou sinds januari 2017 lopen onder aansturing van de Iraanse staatsomproep IRIB.

Google spoorde de verdachte kanalen op met behulp van cyberbeveiliger FireEye. Volgens dat laatste bedrijf waren de beïnvloedingsacties gericht op de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

In hetzelfde bericht laat Google weten in het verleden 42 YouTube-kanalen te hebben geschrapt van de zogeheten Internet Research Agency, een groep Russen die in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verdeeldheid wilde zaaien.