HP Inc kijkt positiever vooruit

HP Inc zette in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 14,6 miljard dollar in de boeken. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 12 procent. De winst viel met 900 miljoen dollar ruim een kwart hoger uit. Voor het hele boekjaar rekent HP nu op een aangepaste winst per aandeel van minstens 2 dollar, iets meer dan de minimale winst van 1,97 dollar per aandeel waar het eerder op rekende.

Volgens HP-topman Dion Wesler was in de hele breedte van het bedrijf sprake van betere prestaties. Bij de computertak viel de omzet 12 procent hoger uit. De printerdivisie deed daar met een plus van 11 procent nauwelijks voor onder. In het lopende kwartaal zullen reorganisatielasten wel iets van de winst afsnoepen.

Eerder maakte HP bekend tot eind volgend jaar 4500 tot 5000 banen te schrappen. De reorganisatie waar de ontslagen deel van uitmaken was bijna twee jaar geleden al aangekondigd.