Warren Buffett grote verliezer in arena grootverdieners

Buffett, die een groot belang heeft in zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway, kijkt dit jaar nog steeds aan tegen een verlies van $20 miljard. Daarmee heeft de superbelegger grotendeels de boot gemist nadat de beurzen een prachtige opleving lieten zien gesteund door het ingrijpen van centrale bankiers wereldwijd.

De oorlogskas van meer dan $130 miljard staat volgens de laatste meldingen nog steeds stof te happen in zijn Amerikaanse thuishaven. Buffett gaf eerder dit jaar nog toe dat hij verrast werd door hernieuwd ingrijpen van de Federal Reserve.

Buffett die begin dit jaar nog stevig in de top drie stond in de lijst met rijken van Bloomberg, zakt steeds verder weg. Na de gulle miljardengift eerder deze week is hij inmiddels teruggevallen naar de negende positie.

Toch is het nog veel te vroeg om Buffett al af te schrijven als superinvesteerder. In het verleden heeft hij meermaals bewezen uit het goede hout te zijn gesneden met het doen van beleggingen.