Sif bijna tot stilstand gekomen

De laatste weken van het tweede kwartaal werd vrijwel niets geproduceerd, zegt interim-topman Leon Verweij in een toelichting op de halfjaarcijfers. Het bedrijfsresultaat (ebitda) in het tweede kwartaal bleef dan ook steken op 4 miljoen euro. Voor de eerste zes maanden was dat 14 miljoen euro tegenover bijna 34 miljoen een jaar eerder in het eerste halfjaar.

Sif heeft maatregelen genomen door tijdelijke krachten af te stoten. Daardoor bleven 320 van de 615 medewerkers over. De resterende krachten moesten zich noodgedwongen bezighouden met onderhoudswerk en verbeteringen in de palenfabriek in Roermond.

Omzet

De omzet in het eerste halfjaar zakte van 156,2 miljoen naar 145,9 miljoen euro. De winst zakte van dik 19,4 miljoen naar 4,4 miljoen euro.

Verweij zegt dat de productie in juli werd hervat, maar dat zal in het derde kwartaal nog geen significante stijging opleveren. In een jaar kan Sif ongeveer 300 kiloton produceren. In heel 2018 komt het bedrijf ongeveer uit op de helft daarvan.

Voor de komende jaren voorziet Sif betere tijden. Het orderboek voor 2019 bevat al voor 200 kiloton aan opdrachten en voor 2020 ook al 90 kiloton. ,,We zien een gezonde hoeveelheid projecten, waarmee de overige capaciteit de komende jaren gevuld kan worden", zegt Verweij, die tijdelijk de honneurs waarneemt na het vertrek van Jan Bruggenthijs. Die wordt op de aandeelhoudersvergadering op 31 augustus definitief opgevolgd door Fred van Beers.