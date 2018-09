'Handel en Fed in focus op Damrak'

Aan het handelsfront werd bekendgemaakt dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China deze week niet hebben geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet weten dat beide partijen in contact blijven over hoe het nu verder moet. De handelsoorlog mondde al uit in miljarden dollars aan importtarieven door beide landen en dreigementen voor nog eens honderden miljarden aan heffingen.

Daarnaast blijft de blik gericht op de juridische perikelen rond de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei tegen Fox News dat een eventuele afzettingsprocedure tegen hem zal zorgen voor een negatieve koersreactie op de beurzen. Trump ligt onder vuur vanwege het mogelijk overtreden van de campagneregels. Ook wordt nog altijd onderzocht of Rusland zich actief met de verkiezingen in 2016 heeft bemoeid.

Windparken

Op het Damrak opende Sif de boeken. De funderingsspecialist is in het tweede kwartaal bijna geheel tot stilstand gekomen. De maker van palen voor onder meer offshorewindparken waarschuwde eerder al voor schommelingen in de markt. De laatste weken van het tweede kwartaal werd volgens topman Leon Verweij vrijwel niets geproduceerd.

Brill kwam donderdag na sluiting van de beurs met cijfers. De wetenschappelijke uitgeverij boekte minder winst in het eerste halfjaar op een iets hogere omzet. Om winstgevender te worden gaat Brill snijden in de kosten.

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend licht lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 558,91 punten en de MidKap won een fractie tot 792,19 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in. Ook Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 25.656,98 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent.

De euro was 1,1571 dollar waard, tegen 1,1569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 68,31 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,6 procent tot 75,17 dollar per vat.