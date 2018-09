Nikkei eindigt week met winst

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,9 procent hoger op 22.601,77 punten. De Japanse hoofdindex won deze week zo'n 1,5 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse inflatie in juli is uitgekomen op 0,8 procent op jaarbasis. Dat is nog altijd ruim onder de doelstelling van de Bank of Japan van 2 procent.

Bij de bedrijven klom Eisai bijna 3 procent. Volgens zakenkrant Nikkei zal het Japanse farmaceutische concern zijn winstdoelstellingen een jaar eerder behalen dan gepland.

De Chinese beurzen wisten eerdere verliezen grotendeels weg te werken. De onderhandelingen tussen de VS en China over de handelsoorlog hebben deze week niet geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet weten dat beide partijen wel in contact blijven over hoe het nu verder moet. In Shanghai steeg de beurs 0,9 procent en in Hongkong verloor de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent.

De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent na de politieke machtswisseling in het land. De Australische premier Malcolm Turnbull verloor de machtsstrijd binnen zijn eigen Liberale partij en wordt opgevolgd door Scott Morrison, de huidige minister van Financiën.