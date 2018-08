’Bitcoin maakt meer herrie dan je lief is’

„Onze zomer is geruïneerd”, klaagt een omwonende in de plaatselijke krant. Ook in Noorwegen is de zomer ongemeen warm geweest, alleen moesten de Hønefossers met hun ramen dicht slapen vanwege de herrie uit de Kryptovault.

Het gemeentebestuur onderneemt nu actie. De vergunning van de cryptomijn is onderzocht en die blijkt niet in orde. Er wordt met sluiting gedreigd, als Kryptovault geen maatregelen neemt.

Het bedrijf laat in een reactie weten dat het niet stilzit en dat het nu pogingen waagt om met behulp van isolatie de geluidsoverlast met een kwart te laten afnemen.