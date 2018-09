Column: Meer neerwaartse druk AEX voorzien

Meer neerwaartse druk verwacht

.Visie technische analyse: Dit jaar hebben er tot op heden slechts 2 correcties plaatsgevonden. De huidige terugval vanaf de hogere jaartop bedraagt tot aan de bodem bij 549,70 ongeveer 4,7% en valt daarmee nog niet in de categorie van een normale correctie. De terugval in juni tot aan de 544 was de 2e correctie van dit jaar van net boven de 5%. De eerste correctie van dit jaar vond eind januari plaats. Destijds viel de AEX in een vrije val beweging precies 10% terug tot aan de meervoudige bodemzone bij 516 – 517. We moeten terug naar begin 2016 om een dergelijk forse correctie te zien. Deze correctieve beweging maakte destijds deel uit van een zeer forse terugval van ongeveer 25% die in februari 2016 eindigde bij 378.

Dit was toen het startpunt van een krachtige versteiling in de middellangetermijntrend. In 2 jaar tijd liep de AEX ruim 50% (199 punten) op. In deze periode vonden slechts een klein aantal beperkte correcties (5% tot 6%) plaats. Begin dit jaar werd uiteindelijk de onderkant van deze versteilingsfase in de stijgende langetermijntrend neerwaarts gebroken, wat voor mij het startsignaal was van een grote topformatie. Deze topformatie is nog steeds niet afgerond, maar lijkt wel de opmaat te kunnen worden voor een langere en forsere terugval in de komende periode. Daarbij acht ik de kans dit jaar op een hertest en mogelijke neerwaartse doorbraak onder de 516 – 517 nog steeds mogelijk. Om de stijgende langetermijntrend te breken, is echter een aanzienlijk verdere daling tot onder de 500 puntengrens nodig. Deze kans sluit ik volgend jaar niet uit.

Lagere top in de maak

Een dalende trend gaat gepaard met de vorming van lagere toppen Als we kijken naar de maandgrafiek dan zien we dat de eerdergenoemde stijgende bodemlijn sinds begin 2016 werd gebroken en de recente opleving naar een hogere jaartop lijkt een terugtest te zijn geworden. Deze hogere jaartop was echter een overshoot en bleef zeer beperkt qua punten en tijd. In de maandgrafiek zien we nu eigenlijk een drievoudige toppenzone rond de 574 ontstaan. Daarbij werd begin dit jaar een bearish engulfing op de maandgrafiek geplaats en bij de 2e test in mei een shooting star. De kans is ook nog steeds aanwezig dat deze maand (volgende week) opnieuw wordt afgesloten met een toppatroon. Maar dat zal nog afhangen van de laatste bewegingen in de komende week. In de afgelopen twee weken werden een tweetal opgaande bodemlijnen gebroken.

De eerste was een veelvuldig geteste stijgende bodemlijn vanaf de 544-bodem in juni. Deze werd al snel na de vorming van de hogere jaartop neerwaarts gebroken. De 2e belangrijke opgaande bodemlijn liep langs de bodems die tijdens de correcties werden gevormd, te weten langs de bodems van 516 en 544. Deze bodemlijn werd ruim een week geleden gebroken en betekende de bevestiging van de vorming van een top. Toch wist het afvlakkende 200-daags gemiddelde in de afgelopen week te zorgen voor de start van een herstelbeweging. Dit was het laatst belangrijke steunpunt tot aan de juni-bodem bij 544. Het 200-daags gemiddelde werd daarbij nog wel enkele keren intraday gebroken, maar niet op slotbasis. Vandaag ligt dit gemiddelde bij 551. Een slotkoers hieronder zorgt direct voor meer potentieel richting de 544. Onder de 544 kan een volgende neerwaartse versteiling wordt gestart richting de zeer belangrijke steunzone van 516 – 517. Ik gaf begin deze week al aan dat zolang dit gemiddelde niet neerwaarts zou worden gebroken de kans op een herstelbeweging reëel was. Een dalende trend gaat namelijk meestal gepaard met tussentijdse oplevingen voor de vorming van lagere toppen. Een terugval zoals begin dit jaar (een vrije val) komt aanzienlijk minder vaak voor.

Tot hoever reikt het kortetermijnherstel?

Hoe ziet het kortetermijnbeeld eruit van de AEX? In het middellangetermijnbeeld is de trend neerwaarts en dit is ook het geval in het kortetermijnbeeld. De huidige opleving zal naar mijn mening kunnen uitmonden in de vorming van een lagere top. Als we kijken naar de bewegingen van de afgelopen dagen dan zien we een terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn sinds maart, die recent neerwaarts werd gebroken. Deze voormalige steunlijn werd tweemaal opwaarts gebroken, maar dat was intraday. Vandaag is deze weerstand bij 559,80 te vinden. Vlak daarboven ligt het neerwaarts gedraaide 50-daags gemiddelde bij 561,10. Deze volgende weerstand werd gisteren intraday getest.

Daarbij zagen we gisteren ook de vorming van een toppatroon in het zeerkortetermijnbeeld, een zogenoemde shooting star. Zolang de AEX niet boven het 50-daags gemiddelde weet te sluiten, lijkt dit de voorbode te kunnen zijn voor een lagere top. Boven dit gemiddelde ontstaat meer opwaartse ruimte voor een verdere herstelbeweging richting de 564 tot mogelijk de eerder gevormde neerwaartse gap tussen 568,70 en 571,30. Maar een dergelijke verdere stijging lijkt minder realistisch. Kijkend naar de Fibonacci-retracementniveaus van deze terugval tot op heden was er ook sprake van een test van het 1e niveau (38,2%) dat bij 561 is te vinden. We moeten dus alert blijven op nieuwe toppatronen en een volgende neerwaartse verslechtering. Daarbij is vooral het 200-daags gemiddelde van belang bij 551. Tot aan dit niveau zijn eigenlijk geen noemenswaardige steunpunten te vinden.