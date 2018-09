’Trump treft Zuid-Afrikaanse rand’

Dat concludeert Bart Hordijk, valuta-analist bij Monex Europe. De Zuid-Afrikaanse economie draait al niet op topniveau met 0,8% groei over het eerste kwartaal.

De werkloosheid van 27,2% en 5,1% inflatie baren Monex zorgen, omdat de Zuid-Afrikaanse centrale bank beperkte munitie heeft om in te grijpen.

Turkse crisis

De rand handelde donderdag direct negatief nadat Donald Trump had getweet dat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pence had verzocht in Zuid-Afrika de situatie van de vermoorde boeren en landonteigening te bestuderen.

De munt is recent gevoelig gebleken. Eerder deze maand kwam de rand onder druk te staan ​door de crisis in Turkije.