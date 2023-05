Premium Het beste van De Telegraaf

Jobhoppers en hybride werkers het meest blij met hun baan

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken, maakt werknemers extra tevreden over hun baan. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Werknemers die tijdens de coronapandemie van werkgever zijn gewisseld en werkenden die deels thuis en deels op kantoor kunnen werken, zijn het meest tevreden over hun baan, blijkt uit een Amerikaanse studie. Werknemers in de VS zijn nog nooit zo gelukkig geweest met hun werk als in 2022.