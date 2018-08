’Geen brexit-deal is beter dan in EU blijven’

Dominic Raab is niet bang voor een ’No Deal’ scenario. Ⓒ Foto EPA

Vervelend maar niet onoverkomelijk. Dat is het oordeel van de Britse Brexit-minister Dominic Raab, mocht zijn land de EU zonder overeenkomst verlaten. De kans op een chaotisch vertrek is trouwens klein volgens Raab. De overeenkomst is voor 80% rond en een definitieve deal is ’in zicht’.