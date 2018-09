Beursslot: Powell laat AEX onberoerd

De AEX-index sloot 0,3% hoger op 560,29 punten. De Midkap steeg 0,1% naar 792,57 punten.

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) waren de handelsomzetten op de beurs echter bescheiden. „Het was heel rustig vandaag.”

Veel beleggers waren vrijdagmiddag gespitst op de toespraak van Fed-voorzitter Powell in Jackson Hole. De centrale bankier zei dat de Amerikaanse economie niet oververhit dreigt te raken, dus hoeft de Fed de rente voorlopig niet scherp te verhogen.

Abma verwacht dat er vandaag en morgen eveneens nieuws uit de Amerikaanse bergplaats kan komen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook de economische crisis in Turkije komt er aan de orde. „Niemand is erbij gebaat dat Turkije een probleem blijft”, legt Abma uit.

Wall Street koerste vanmiddag 0,6% tot 0,9% hoger. De prijs van een vat Brentolie steeg met 1,9% naar $76,16. De euro trok 0,7% aan naar $1,1623.

Aan het handelsfront werd bekendgemaakt dat de onderhandelingen tussen de VS en China deze week niet hebben geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet weten dat beide partijen in contact blijven over hoe het nu verder moet.

Altice en Arcelor aan kop

De winnaars in de AEX werden aangevoerd door kabelaar Altice (+2,4%) en staalfabrikant ArcelorMittal (+2,4%). Biotechnologieconcern Galapagos (+1,1%) was eveneens in trek.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,8%) gaf ook steun aan de AEX. Telecomconcern KPN (-0,7%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen.

Thuisbezorgd.nl-moederbedrijf Takeway.com (+3,3%) leidde in de Midkap de reeks winnaars. Door de koerssprong steeg het vermogen van oprichter Jitse Groen naar €1 miljard. Roestvrijstaalmaker Aperam (+1,4%) werd ook omarmd door beleggers.

Bouwbedrijf BAM werd na zijn zegereeks van gisteren echter met 3% teruggezet. De Financiële Telegraaf meldde dat de bouw volgens BAM-topman Van Wingerden stagneert omdat „een markt ook te snel kan herstellen”. Bodemonderzoeker Fugro werd 2,6% afgewaardeerd.

Bij de smallcapfondsen liet funderingsspecialist Sif (+0,3%) weten in tweede kwartaal bijna geheel tot stilstand te zijn gekomen. Het bedrijf waarschuwde voor schommelingen in de markt, maar houdt wel vast aan zijn outlook voor 2019.

De wetenschappelijke uitgeverij Brill (-6,8%) meldde op de lokale markt donderdag nabeurs minder winst in het eerste halfjaar op een iets hogere omzet. Brill kondigde extra kostenbesparingen aan.

Novisource (+1%) rapporteerde, ook volgens het eigen bestuur, teleurstellende cijfers in zijn markt van interim-professionals.

Gratis relevant financieel-economisch nieuws iedere ochtend in je mail? Meld je hier aan.

Bekijk ook: Berenberg steekt loftrompet over beurs in Parijs

Bekijk ook: Rutte moet nog aan de bak voor extra koopkracht