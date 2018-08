Rabobank waarschuwt voor nep-sms

In de sms wordt de klant gewaarschuwd dat zijn betaalpas verloopt en dat hij moet inloggen om te voorkomen dat die wordt geblokkeerd. De link leidt naar de site rabopas-kosteloos.info, waarop je een scherm krijgt te zien dat verdacht veel lijkt op het inlogscherm voor internetbankieren bij Rabobank.

Maar wie daadwerkelijk inlogt via deze link, draagt zijn gegevens in feite over aan cybercriminelen. Consumentenbond waarschuwt mensen er dan ook voor om niet op de link te klikken.

Meer oplichting

Het is niet de eerste keer deze maand dat Rabobank waarschuwt voor een frauduleuze sms. Twee weken geleden ging het om een bericht waarin oplichters vragen aan mensen om hun reader of scanner te koppelen via een dubieuze link.

In onderstaande video leggen we uit hoe je fraudeberichten kunt herkennen.