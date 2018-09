'Orderboek stut resultaten Sif'

De funderingsspecialist waarschuwde al langer voor een moeilijke periode in de eerste helft van dit jaar. De daling van het genormaliseerde ebitda in het tweede kwartaal naar 3,9 miljoen euro was in lijn met de verwachtingen van ING.

Een analist van Kempen noemde de resultaten ,,zwakker dan verwacht". De marktkenner heeft een verkoopadvies voor het aandeel. Hij rekent op een zwak 2018 gevolgd door goede resultaten in 2019.

ING handhaaft zijn koopadvies voor Sif met een koersdoel van 20,25 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.15 uur 2,9 procent lager op 16,98 euro.