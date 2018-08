’Trump wil in bres springen voor Italië’

Met het uitspreken van steun om Italië financieel de helpende hand aan te bieden lijkt Trump een hart onder de riem te willen steken voor de populistische partijen die in Italië aan de macht zijn.

De Italiaanse premier die eind juli op bezoek was bij Trump zou op de terugweg naar Italië over het aanbod hebben gesproken, maar niet in welke vorm de hulp zou zijn.

In Italië ontstond eerder dit jaar veel ophef over de benoeming van een minister die in voorbije uitspraken had aangegeven voorstander te zijn om uit de EU te stappen.