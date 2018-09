’Geen oververhitting economie VS

Dit jaar verhoogde de Fed de rente al met twee stappen, en recent liet Powell doorschemeren dat wat hem betreft, daar snel nog een stapje bij kan. Die boodschap herhaalde hij vandaag nog eens. “Als de sterke groei in lonen en banen aanhodut, zijn geleidelijke verhogingen van de rente op hun plaats.”

Met zijn speech leek Powell zich te verweren tegen critici die vinden dat de rente te snel of te langzaam verhoogd wordt. Eerder deze week zei president Donald Trump nog dat hij ‘niet blij’ is dat de Fed de rente aan het verhogen is. Hij zei in een gesprek met persbureau Reuters dat hij vindt dat de Fed meegaander moet zijn.

Powell zal zich hier waarschijnlijk niet veel van aantrekken. De Federal Reserve is onafhankelijk, en Trump kan Powell niet ontslaan, dat kan alleen de Amerikaanse senaat. De Fed verhoogt de rente juist om te zorgen dat de inflatie niet te hard stijgt en de economie niet oververhit raakt. Dat zou nadelig uitpakken voor onder meer de koopkracht van Amerikaanse consumenten.

Vanmiddag is er ook nog een panel met de hoofdeconoom van de Bank of England, Andy Haldane. De leden van de ECB schitteren echter door afwezigheid.

Op zaterdag gaat de bijeenkomst in Jackson Hole door met onder meer een algemene discussie, waarbij Claudia Buch van de Duitse Bundesbank aanwezig is.

In 2014 gaf ECB-voorzitter Draghi in Jackson Hole met de bezorgdheid over de ontwikkeling van de inflatie in de eurozone nog de aanzet tot de omvangrijke monetaire stimulering.