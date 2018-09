‘Door lagere internetkosten kan ik sneller een drone kopen’

,,We zijn nu allebei anderhalf jaar werkzaam als fotograaf en runnen ons bedrijf naast onze andere banen”, vertelt Jody. ,,Met ons bedrijf richten we ons voornamelijk op trouwfotografie, omdat we het mooi vinden dat je daarbij verschillende disciplines onder de knie moet hebben. Reportage- en portretfotografie, maar ook mode- en productfotografie zijn belangrijk. Daarnaast doen we veel lifestylefotografie, waarbij het gaat om eerlijke en authentieke beelden. We leggen baby’s en zwangere vrouwen vast, maar ook grote families. De keuze hiervoor was heel erg bewust, omdat we allebei niet zo houden van dat geposeerde. Wij pakken het net wat anders aan en laten mensen zien op een natuurlijke manier, waardoor de beelden heel spontaan worden.”

Voor Jody en Patrick is het enorm belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Ze willen binnen 24 uur kunnen reageren op een oproep van klanten, anders zijn ze bang om opdrachten mis te lopen. ,,Ook als iemand je bijvoorbeeld boekt voor een bruiloft is het belangrijk goed bereikbaar te zijn. Het regelen van een bruiloft is vaak al stressvol. Daarnaast moet het toch de mooiste dag van iemands leven worden en dat wil je niet verpesten door die fotograaf te zijn die het draaiboek niet ontvangen heeft of de telefoon steeds maar niet opneemt!”, lacht Jody.

Ze hebben dan ook heel bewust gekozen voor een zakelijke aansluiting voor telefonie en internet bij Telfort. ,,Niet alleen omdat we altijd goed bereikbaar willen zijn”, gaat Jody verder, “maar ook omdat we erachter kwamen dat je de factuur op je bedrijfsnaam kunt laten zetten. Zo kunnen we profiteren van financieel voordeel door btw-aftrek. We hebben dit een tijd niet geweten en dat is zonde, want we hebben heel wat geld laten liggen. Op de facturen staan bedrijfsgegevens en KvK nummer vermeld, dat maakt het makkelijk. De btw-aftrek scheelt ons nu 21% en dat is echt veel als je net bent begonnen en ook wilt investeren in je bedrijf. Op ons verlanglijstje staan extra camera’s en een drone; die komen er nu waarschijnlijk sneller dan we dachten!”

Samenleven en samen werken gaan bij Jody en Patrick heel erg goed. ,,We hebben met Treasure Photography een heel goede balans gevonden”, zegt Jody. “Het bevalt zelfs zo goed, dat we al weten dat dit is wat we willen doen totdat we met pensioen gaan! Het is heel fijn voor ons dat er producten en diensten zijn die ontzorgen, zodat we ons kunnen focussen op dat wat we het liefste doen. Als het achter de schermen soepel loopt, dan merken onze klanten dat ook. Die willen de dag na een shoot natuurlijk snel en op een veilige manier hun foto’s ontvangen.” De klantenservice van Telfort Zakelijk weet dan ook hoe belangrijk het is voor een ondernemer om hun provider altijd te kunnen bereiken, zodat zaken niet stil komen te liggen. Jody: ,,Mocht er iets niet gaat zoals het zou moeten, weten we zeker dat we altijd terecht kunnen bij een professional met verstand van zaken. Die stellen eens niet de vraag: ‘zit de stekker er wel in?’. Dat maakt voor ons echt het verschil!”

