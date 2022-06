Nieuw wapen Biden in strijd tegen hoge brandstofprijs: tijdelijk mes in belasting

De federale overheid int $0,18 per gallon benzine (circa 3,79 liter) en $0,24 per gallon diesel. Door die belasting de komende negentig dagen op te heffen, hoopt Biden de gevolgen van de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden te verzachten.

Andere landen gingen de Verenigde Staten al voor met het verlagen van belastingen en accijnzen op benzine. Of de maatregel ook echt verlichting brengt is nog de vraag. In Nederland gingen de accijnzen voor brandstoffen op 1 april omlaag, maar de prijs voor een liter benzine brak eerder deze maand een nieuw record. Economen wijzen erop dat een belastingverlaging de vraag naar benzine en diesel alleen maar opdrijft terwijl het aanbod krap is, wat de prijzen alleen maar verder de hoogte instuwt.

Pijnlijk punt

Voor Biden is de hoge inflatie een politiek pijnlijk punt geworden. Republikeinen bekritiseren de Democraat vanwege de achteruitgang van de koopkracht van Amerikanen. Het voorstel voor de opheffing van de belasting op benzine wordt dan ook vooral als strategische zet gezien. Als Republikeinse leden van het Congres de maatregel blokkeren, kan hun worden verweten niets concreets te willen doen aan de hoge inflatie.

Biden wijst er vaak op dat de hoge prijzen voor olie en gas het gevolg zijn van de Russische inval in Oekraïne. „De simpele waarheid is dat de brandstofprijzen met bijna $2 per gallon omhoog zijn gegaan door de brute aanval van Vladimir Poetin op Oekraïne. We laten dat niet over onze kant gaan.” De VS kondigden als vergelding voor de aanval op Oekraïne aan geen fossiele brandstoffen uit Rusland meer te importeren.