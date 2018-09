Berenberg steekt loftrompet over beurs in Parijs

Volgens de economen bij Berenberg zal vooral het economische beleid van de Franse president Macron zijn vruchten gaan afwerpen en de aandelenmarkt in Parijs een flinke impuls gaan geven in de komende jaren, zo meldt Marketwatch.

Zij wijzen er op dat elders in Europa het beursklimaat een stuk minder zal zijn dan mede doordat Italië nog steeds gebukt gaat onder de schuldenlast en Duitsland last heeft politieke perikelen, terwijl Frankrijk een oase van relatieve stabiliteit is, benadrukken de economen.

De Bergenberg-economen gaan er van uit de Franse economie dit jaar met 2,1% gaat groeien en in 2019 goed zal zijn voor een plus van 1,9%.