Arcelor-partner Nippon ziet kans op Essar

Nippon Steel ziet in India in de toekomst de snelstgroeiende staalmarkt. Tegelijkertijd is het geen eenvoudige markt om van buitenaf binnen te dringen, onder meer door invoerheffingen en een minimumprijs. Daarom wil het Japanse bedrijf via een overname van Essar 'insider' worden.

Volgens de World Steel Association groeit de Indiase markt voor staal dit jaar met 5,5 procent. Volgend jaar zou de vraag met 6 procent toenemen.