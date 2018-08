Bonden: stop met afschaffen dividendbelasting

,,Het kabinet kan zich inmiddels nergens meer achter verschuilen. Er komt hierdoor grof minder geld binnen, maar er komen geen echte banen voor terug'', zegt FNV-voorzitter Han Busker. Volgens hem zien veel werkgevers inmiddels ook niets meer in de plannen. De buitenlandse aandeelhouders ,,voor wie dit cadeau bedoeld was'' zouden er ook niet enthousiast over zijn.

Maurice Limmen van CNV grapt dat er buiten het kabinet niemand meer te vinden is die dit een verstandige en nuttige maatregel vindt. ,,Al dit geld, 2 miljard euro per jaar, is op zoveel manieren beter te besteden.''

In politiek Den Haag is veel te doen om de dividendbelasting. Bedrijven betalen die belasting wanneer ze een deel van hun winst uitkeren aan de aandeelhouders. Het schrappen ervan zou het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker moeten maken om zich in Nederland te vestigen. Oppositiepartijen zijn fel tegen.